Previsioni meteo 4-6/12. Fine settimana piovoso e carico di neve in montagna

VENERDI’ 4 DICEMBRE

Sul vicentino nella prima mattinata si vedranno già le prime deboli precipitazioni nevose a quote collinari sopra i 300/400m di quota. In pianura non sono attese precipitazioni fino in tarda mattinata quando giungerà una forte perturbazione da ovest. A metà giornata pioggia battente su tutta la pianura e neve copiosa sui rilievi dai 500/600m in rialzo. La fase più intensa la vedremo verso sera quando soffieranno forti venti di scirocco che faranno salire la quota neve oltre i 1000/1200m.

Sono attesi 40/60mm di pioggia in pianura e 50/70cm di neve oltre i 1300m. Temperature in rialzo dal pomeriggio.

SABATO 5 DICEMBRE

Altra giornata di pesante maltempo con venti miti di scirocco. La mattina la neve cadrà oltre i 1200/1300m. In rialzo nel pomeriggio a 1400/1600m. Molta pioggia, con picchi sulle 24h di 100/120mm. In montagna a 2000m cadranno altri 70/100cm di neve fresca. Temperature in aumento con punte massime in pianura di 8/9°C

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ancora brutto tempo sul vicentino, correnti più fresche da ovest faranno scendere temperature e quota neve che si attesterà sui 1000/1200m. Generalmente cadranno altri 20/30mm di pioggia e altrettanti cm di neve oltre i 1400m.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Lunedì mattina tregua delle precipitazioni, tuttavia un debole impulso perturbato interesserà il territorio nel pomeriggio con neve oltre i 600m. Instabile anche martedì con quota neve collinare. Migliora decisamente da metà settimana con temperature in generale calo.