Previsioni meteo 5-7 agosto, temperature in graduale aumento nel Veneto

Evoluzione generale

A sud-ovest si afferma un’area di alta pressione con aria abbastanza calda, al suo bordo però si susseguono sul continente europeo oscillazioni a lieve curvatura con afflusso d’aria leggermente più fresca e umida. Per il Veneto ne consegue un periodo con temperature in graduale moderato rialzo e significativi spazi di sereno, a parte qualche temporanea fase di variabilità più che altro in montagna. Le previsioni sono a cura di Arpav Veneto.

Pomeriggio/sera di Martedi 5 agosto

In pianura cielo perlopiù sereno o poco nuvoloso, salvo qualche maggiore addensamento sulla fascia pedemontana specie di sera; in montagna cielo dapprima sereno o poco nuvoloso, poi parzialmente nuvoloso sulle Prealpi e irregolarmente nuvoloso sulle Dolomiti; precipitazioni assenti salvo qualche piovasco o locale rovescio occasionalmente temporalesco, possibile in montagna specie di sera sulle Dolomiti, in pianura al più occasionalmente a tarda sera sulle zone pedemontane; aumento delle temperature diurne rispetto a lunedì, trascurabile sulle zone costiere, più significativo andando verso l’interno e salendo di quota.

Mercoledi 6 agosto

Cielo: In pianura cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con significativi spazi di sereno e fasi nuvolose più presenti sulle zone interne; in montagna un po’ di variabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Precipitazioni: Possibile qualche fase di piogge locali e generalmente modeste sulle zone interne, un po’ più probabile su quelle montane. Temperature: Minime un po’ in aumento, specie in quota; riguardo alle massime, contenuta diminuzione in montagna a contenute variazioni di carattere locale in pianura.

Giovedi 7 agosto

Cielo: Cielo in prevalenza poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno e a tratti qualche nube in più in montagna specie nel pomeriggio. Precipitazioni: Assenti, salvo al più occasionali piovaschi sulle Dolomiti nel pomeriggio. Temperature: Minime stazionarie o in lieve diminuzione, salvo locali leggere controtendenze in quota; massime in aumento, da lieve a localmente moderato.

Tendenza generale

Cielo in prevalenza poco nuvoloso, ma con spazi di sereno inizialmente ampi seguiti da qualche nube in più soprattutto in montagna; temperature un po’ in aumento soprattutto riguardo alle massime. Prevalgono in pianura un cielo da sereno a poco nuvoloso, in montagna una modesta variabilità con spazi di sereno inizialmente ampi seguiti da qualche addensamento nuvoloso; non si esclude qualche modesta precipitazione dal pomeriggio sulle Dolomiti; temperature in aumento.

