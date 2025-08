Infarto nel campo da tennis, la prontezza del custode e il defibrillatore salvano una vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ necessario attendere ancora qualche giorno per poter voltare pagina, e poter raccontare in futuro di una storia a lieto fine dopo l’emergenza di lunedì sera agli impianti sportivi di Zané. Ma ciò che è certo, all’indomani dei soccorsi salvavita praticati a un 45enne residente in paese e colpito da un probabile infarto mentre giocava a tennis con amico, è che l’azione congiunta di uomo e tecnologia, lo ha tenuto in vita.

Un’emergenza da codice rosso e che, purtroppo, in casi analoghi, non si risolve con esito positivo, vista la necessità di intervenire con massima tempestività a fronte di un arresto cardiaco, come avvenuto intorno alle 18.30 di ieri sera. S.Z., 45enne di Zanè, tennista per diletto, stava giocando con racchetta e pallina in uno dei campi del centro sportivo, insieme ad un amico socio del circolo. Improvvisamente è crollato a terra, dal nulla.

Le urla di richiamo provenienti dall’esterno, rivolte al custode, hanno fatto scattare in maniera ineccepibile il protocollo di emergenza, che prevede l’utilizzo del Dae, il dispositivo semiautomatico a impulsi elettrici (meglio noto come defibrillatore) che può riattivare il muscolo cardiaco, se usato in maniera corretta e in tempi rapidissimi rispetto al malore. A portarlo sullo scenario dell’emergenza, di corsa, è stato un collaboratore dell’associazione sportiva Olympia Zanè, che gestisce gli impianti.

Il sindaco cittadino Alberto Busin è stato prontamente informato del fatto, mettendosi in contatto con i dirigenti dell’associazione che gestisce gli impianti sportivi. “Il custode ha sentito le urla e ha subito compreso cosa stava succedendo – spiega il presidente del club Ugo Soliman, presidente del club, anche lui corso sul posto -, è stato bravo a non perdere nemmeno un secondo. Ha immediatamente prelevato il Dae ed è corso sul posto, iniziando con le manovre. In pochi secondo lo ha raggiunto l’istruttore di tennis che si trovava nel vicino campo coperto, e insieme sono riusciti a rianimarlo. Quando sono arrivato io, poco dopo i soccorsi del 118, ho visto che l’uomo era stato intubato ma era cosciente, e ovviamente noi tutti gli auguriamo una piena ripresa”.

Fabio Carollo, il custode, e Gianluca Ghiradello, il maestro di tennis, sono i due salvatori del 45enne poi ricoverato all’ospedale di Santorso, prima di passare il testimone ideale al team di soccorso del Suem 118, che ha completato la missione con le dovute manovre qualificate stabilizzando le condizione dello sportivo. Decisivo anche il contributi dell’amico, che subito ne ha compreso la gravità delle condizioni di salute e ha chiesto aiuto affidandosi a chi, in virtù dei rispettivi ruoli, è formato adeguatamente per interventi di questo tipo.

Un episodio concitato che, nella speranza di una conferma a breve del “fuori pericolo” per S.Z., evidenzia ancora una volta l’importanza fondamentale della presenza di un dispositivo Dae. Quantomeno nei luoghi pubblici o di afflusso massiccio di gente, a cui va abbinata la formazione apposita richiesta. Nota a margine, il ringraziamento che con l’occasione si rinnova all’Associazione dei Carabinieri in congedo che, come ricorda lo stesso Soliman, fece dono proprio del Dae portatile all’associazione sportiva. Un gesto “di cuore”, si può anche dire oggi, che a distanza di tempo si è rivelato fattore determinante per salvare una vita a forte rischio. In passato, nell’estate del 2019, nei locali dell’attiguo Stadio Comunale, un defibrillatore fu rubato da sconosciuti.

