Previsioni meteo 7-9/01. Intense brinate ed inversione termica

MARTEDI’ 7 DICEMBRE

Insiste l’alta pressione sulla nostra provincia. Questo determinerà l’effetto dell’inversione termica. Cielo sereno, temperature in aumento in quota e freddo in pianura e nelle valli. Estremi in pianura tra -2 e +8°C

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO

Giornata serena. Torneranno le nebbie nelle ore più fredde nel medio-basso vicentino. Punte minime di -3°C ed intense brinate in pianura.