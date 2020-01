Cockerina s’infila in una buca e rischia l’asfissia: Peggy salvata dai pompieri

La cagnolina Peggy si era intrufolata sotto massetto, in una buca scavata nel terreno da alcuni conigli. Rischiava di morire, dopo essere rimasta intrappolata senza riuscire a fare marcia indietro, tradita dall’istinto che l’aveva spinta ad esplorare l’anfratto troppo stretto per lei. I suoi guaiti ieri hanno attirato l’attenzione dei vicini di casa, i quali hanno avvertito i padroni della femmina di cocker, per poi chiedere l’aiuto degli specialisti del soccorso in situazioni d’emergenza.

Sul posto, nel paese di Cornedo Vicentino in via Miniera, sono accorsi i vigili del fuoco. Gli operatori hanno utilizzato le pale hanno in dotazione e hanno scavato intorno al buco, sotto il pavimento esterno dove si era creata una sorta di intercapedine, fino a estrarre l’animale, sporco di terriccio ma in sostanziali buone condizioni di salute.

I salvatori della piccola e affettuosa, ma soprattutto curiosa Peggy sono stati i pompieri di Arzignano. Dopo aver esaminato la situazione, sono stati loro ad armarsi degli attrezzi da cantiere e mettersi di buona lena per creare un’apertura larga quanto bastava per far fuoriuscire la cagnolina avventurosa che, pericolosamente, si era infilata in un tunnel senza uscita. Coccolata ovviamente dai componenti della famiglia che la ospita e la accudisce e, nell’occasione, anche dagli uomini in divisa del 115, ben disposti per il salvataggio non solo di persone ma anche di animali in difficoltà all’occorrenza.