Previsioni meteo 9-11/06, temperature in aumento con sole prevalente e qualche piovasco

SITUAZIONE GENERALE

Un debole promontorio di alta pressione si affaccia sull’Europa centro-occidentale. La forte instabilità dei giorni scorsi sarà quindi in calo, anche se, qualche isolato piovasco o temporale potrà ancora formarsi lungo la fascia prealpina nelle ore più calde della giornata. Le temperature sono in lieve aumento grazie anche ad un maggiore soleggiamento su tutto il territorio vicentino.

VENERDI 9 GIUGNO

La giornata inizierà con cielo sereno sul Vicentino. Col passare delle ore, già in tarda mattinata si formeranno i primi cumuli lungo i rilievi che, nel primo pomeriggio, potranno dar luogo locali rovesci, punte di 5/10 mm di pioggia. Tempo asciutto in pianura. Rasserena ovunque la sera. Temperature in aumento con massime sui 28 gradi.

SABATO 10 GIUGNO

Poco nuvoloso la mattina ma con rapido aumento della copertura nuvolosa sui monti. Nelle ore centrali della giornata locali temporali sulle Prealpi con sconfinamenti in pedemontana. Ampie schiarite la sera. Temperature con valori in linea col periodo, si toccheranno i 29 gradi sul basso Vicentino.

DOMENICA 11 GIUGNO

Giornata che ricalcherà le precedenti. Soleggiato ovunque la mattina con instabilità nel primo pomeriggio sulle zone montane. Estremi termici in pianura tra 17 e 30 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche per l’inizio della prossima settimana continuerà il tempo sostanzialmente instabile in montagna nelle ore pomeridiane, mentre in pianura sarà basso il rischio di precipitazioni. Clima gradevole, non si vedono ancora picchi di calore sul Vicentino oltre i 30 gradi.