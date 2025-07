Troppo caldo, cede l’asfalto in A4: 11 chilometri di coda e caselli chiusi a Verona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’asfalto rovente in autostrada A4 fra Verona Est e l’innesto con la A22 Modena-Brennero in direzione di Milano sta provocando problemi e lunghe colonne nel veronese: la coda di veicoli fermi o rallentati sotto il sole è arrivata a 11 chilometri intorno alle 14,30.

Sono stati chiusi gli ingressi di Verona Sud e Verona Est (rientro consigliato a Sommacampagna). Da quanto si è appreso, l’intervento si è reso necessario a causa di nuovi problemi all’asfalto, provocati dalle alte temperature: il cedimento dell’asfalto tra Verona Sud e lo svincolo per l’A22 del Brennero in direzione Milano ha comportato la chiusura della prima corsia di marcia. In autostrada sono presenti presidi della polizia stradale, mentre la polizia locale devia il traffico fuori dai caselli.

Sempre in direzione di Milano, una seconda coda di cinque chilometri per un incidente è attualmente segnalata tra Brescia Est e l’interconnessione con la A21. A Est di Venezia, in direzione di Trieste a causa del traffico intenso si segnalano code fra San Donà di Piave e il bivio fra l’A4 e l’A28.

