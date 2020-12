Previsioni meteo per San Silvestro e dintorni: il 2021 si apre con pioggia e neve

I giorni di passaggio tra l’anno 2020 e il 2021 in arrivo saranno caratterizzati da un tempo variabile per quanto riguarda l’avvicinamento imminente alla notte di San Silvestro, mentre da Capodanno in poi nel week end si preannunciano piogge e neve moderate a seconda dell’altitudine, tra montagna e pianura.

GIOVEDI 31 DICEMBRE

Nel primo mattino ci saranno ampie schiarite sulle Prealpi, mentre in pianura sarà ancora nuvoloso o variabile, anche qui comunque nel corso della mattinata il cielo andrà rasserenarsi. Da metà pomeriggio giungeranno delle velature nel cielo da ovest, con nubi via via più compatte nel corso della serata. Temperature in lieve calo, gelate anche in pianura nelle ore più fredde del giorno con estremi termici tra -1 e +6°.