In settanta sul Monte Coston con Cai e Soccorso alpino per imparare la sicurezza sulla neve

Grande affluenza, attenzione e soddisfazione per i due eventi organizzati in Veneto in occasione della giornata Sicuri sulla Neve 2023, che si è svolta domenica 15 gennaio presso le montagne italiane per iniziativa di Soccorso alpino e Cai.

Gli appuntamenti erano a Belluno con il Soccorso alpino di Pieve di Cadore e Centro Cadore, e a Lastebasse, con il Soccorso alpino di Arsiero. Sono stati numerosi i partecipanti, di cui molti al loro primo approccio con le operazioni di autosoccorso in valanga. Un afflusso importante, dovuto sia all’aumento di appassionati di uscite invernali, sia alla necessità di essere più informati e sicuri, dati anche i recenti incidenti in ambito sciistico.

Gli esperti, oltre ai consigli abituali legati a buone pratiche e all’abbigliamento adeguato, suggeriscono di controllare periodicamente il regolare funzionamento di tutta l’attrezzatura e di esercitarsi spesso nell’utilizzo dei presidi di autosoccorso, per non trovarsi totalmente impreparati in in caso di reale bisogno. In molte località sciistiche è possibile accedere a veri e propri campi Artva, Guide Alpine e Cai organizzano corsi e uscite, come è possibile semplicemente dedicarsi qualche ora alle manovre di sicurezza con gli amici.