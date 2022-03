Violento schianto moto-auto: morte mamma, figlia di 7 anni e il centauro. Gravi anche padre e bimbo

Tragedia ad Agugliaro: tre persone sono morte nello schianto fra una moto e un’auto. Fra le vittime anche una bambina di soli sette anni.

L’incidente stradale è avvenuto poco prima delle 11:15 di domenica in Via Ponticelli e ha causato anche due feriti.

Insieme alle ambulanze del Suem 118 sono giunti su posto i pompieri arrivati da Lonigo, che hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem stava assistendo un bambino e il suo papà, che sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Niente da fare per una bambina di 7 anni e la mamma: decedute entrambe sul colpo, così come anche il centauro. La strada SP7 è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi dei carabinieri del grave sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili dl fuoco sono terminate alle 15 circa.