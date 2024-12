Incidente fra quattro veicoli in Valdastico Sud. Tre persone ferite.

Grave incidente stradale questa mattina lungo la Valdastico Sud:

poco prima delle 7 di oggi, lunedì 9 dicembre, i vigili del fuoco sono infatti intervenuti in autostrada A31 tra gli svincoli di Barbarano Albettone e Agugliaro in direzione Sud per un incidente tra tre auto e un mezzo pesante: tre le persone rimaste ferite. Nessuna di loro è in pericolo di vita.

La squadra dei vigili del fuoco arrivata da Vicenza, ha messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Renault Megane una donna rimasta incastrata nell’abitacolo. La conducente è stata assistita dal personale sanitario, stabilizzata e trasferita in ospedale. Feriti e trasferiti in ospedale anche il conducente di una Tesla e di un’Opel Corsa. Tutti i feriti son stati portati in ospedale a Vicenza in codice giallo di media gravità. Illeso il conducente dell’autocisterna alimentare.

La circolazione autostradale è stata canalizzata su una corsia. Sul posto la polizia stradale per i rilievi dell’incidente.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.