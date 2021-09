La Smart schizza fuori strada e si rovescia. Soccorso in codice rosso un 19enne

E’ a rischio la vita di un giovane automobilista vicentino di soli 19 anni, estratto dalla sua Smart nel tardo pomeriggio di domenica in provincia di Padova dopo una carambola in strada che ha determinato il rovesciamento della vettura su cui era al posto di guida.

Si tratta di un giovane residente ad Albettone nel territorio del Bassovicentino, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale universitario di Padova dalla prima serata di ieri. L’incidente è avvenuto più precisamente a Teolo in via Euganea.

Secondo le prime notizie il ragazzo, che viaggiava in solitaria a bordo di una Smart, rimane in prognosi riservata in attesa dell’evolversi della situazione di salute. Si tratta di M.Q. – fornite le sole iniziali del ferito dai vigili del fuoco padovani del distaccamento di Abano Terme subito intervenuti sul posto, estratto non senza difficoltà proprio da una squadra di pompieri intervenuti in supporto.

L’auto, infatti, intorno alle 18.30 di ieri si era impennata ricadendo sulla fiancata del lato di guida, probabilmente a casa di una disattenzione all’uscita di una curva, complice l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia battente che imperversava dal pomeriggio sulla zona nella giornata festiva.

Non ci sarebbero riscontri oggettivi su eventuali veicoli coinvolti nella dinamica dell’uscita di strada, considerata quindi autonoma in attesa dell’esito dei rilievi operati dai carabinieri del comando periferico. Il 19enne era poi rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, prima di essere trasportato all’esterno, stabilizzato dal personale sanitario del Suem 11 e infine condotto in codice roso verso l’ospedale in ambulanza.