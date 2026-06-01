Ambiente, il “Fabiani” terzo nel podio regionale del concorso “Quale Idea!”

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C’è anche il Vicentino sul podio di “QUALe idEA!“, il concorso ambientale promosso da Arpav – Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e Achab Group. Nella mattinata di mercoledì 27 maggio, al Cinema Porto Astra di Padova, la classe 1A della Scuola secondaria “Ramiro Fabiani” di Barbarano Mossano ha conquistato il terzo posto regionale nella categoria scuole medie.

Su circa 720 studenti e 60 scuole iscritte in tutto il Veneto, i ragazzi e le ragazze di Barbarano si sono distinti per un progetto originale dedicato alla sostenibilità e al “Rispetto per le persone” (focus dell’Agenda 2030 dell’Onu). Grazie a questo successo, la classe ha vinto un contributo economico per uscite didattiche nei Parchi e nelle aree protette della regione. La cerimonia si è conclusa sul palco con la consegna di gadget ecologici e la foto di gruppo, celebrando il talento e la sensibilità green dei giovani studenti vicentini.

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