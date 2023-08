Ondata di calore in arrivo in Veneto: è stato di allarme climatico fino al 21 agosto

E’ iniziata in Veneto una nuova ondata di calore, che potrebbe mettere in difficoltà molte persone.

Per questo, come da prassi e a norma di legge, in questi casi, la Protezione Civile del Veneto, dopo aver preso atto delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell’Aria per la Regione del Veneto emesso oggi da Arpav sulla base delle condizioni meteo, ha dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico e dopo una prima comunicazione di questa mattina, che lo prevedeva solo per la zona costiera del Veneto da oggi 16 agosto a venerdì 18 agosto, nel pomeriggio lo ha prolungato e ampliato.

Nel dettaglio, esso riguarderà la zona costiera della regione dal 16 al 21 agosto, quella pianeggiante continentale e la fascia pedemontana dal 17 al 21 agosto e la zona montana dal 18 al 21 agosto.

La Protezione Civile ricorda anche che per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio

Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione

Civile è attivo il numero verde 800 990.009.

Sul sito del ministero della Salute sono disponibili informazioni aggiornate. Nel caso di ondate di calore i cittadini sono invitati a seguire 10 semplici regole per proteggerti dal caldo, mettendo in atto comportamenti e misure per limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione. L’invito è anche ad aiutare le persone più fragili e facilmente a rischio a proteggersi e a proteggere dal caldo anche gli animali domestici con semplici accortezze, a parlare con il proprio medico qualora si soffra di malattie croniche o si stia seguendo una cura e, infine, a consultare i bollettini sulle ondate di calore sulla propria zona, disponibili sul sito del Ministero della Salute, per prendere le adeguate precauzioni.