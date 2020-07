Probabile malore alla guida: trauma per una donna finita fuori strada con la sua Golf

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Corsa contro il tempo stamattina sulle colline di Mossano, località che fa parte del nuovo comune istituito a braccetto con Barbarano Vicentino, per soccorrere una donna di 52 anni. Si tratta di un’automobilista che viaggiava sola alla guida di una Volkswagen Golf, uscita di strada con il mezzo ad arrestare la sua corsa nella fitta vegetazione dei boschi intorno.

Sul posto, dopo la chiamata d’emergenza inoltrata alla centrale operativa del 118, si è subito recata un’ambulanza del Suem che ha collaborato con una squadra dei vigili del fuoco per soccorrere la conducente ferita in maniera seria, anche se non corre pericolo di vita dopo il ricovero in ospedale.

L’incidente avvenuto in via Capitello si è verificato intorno alle 9.10 di stamattina nel comune del Bassovicentino. Si sospetta che all’origine dell’improvvisa perdita di controllo dell’automobile ci possa essere stato un malore patito dalla donna, come riferito a chi le ha prestato soccorso a distanza di una decina di minuti dall’incidente. Mentre stava scendendo avrebbe sbandato in prossimità di un tornante finendo sulla carreggiata sottostante. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti nella dinamica descritta.

Per lei, vicentina di 52 anni residente nella zona, un forte trauma addominale secondo i primi riscontri, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni salvo peggioramenti successivi. Si trova ricoverata ora al San Bortolo di Vicenza nel reparto di Chirurgia e il suo stato di salute viene costantemente monitorato. Sul posto sono giunti anche gli operatori di polizia locale per regolare il traffico in un tratto collinare caratterizzato da curve e carreggiata di dimensioni ristrette: la presenza della vegetazione circostante ha impedito che l’auto finita fuori strada si capovolgesse, mettendola ancora più a rischio.