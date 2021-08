Settecento quintali di fieno “sotto assedio” del fuoco. Pompieri all’opera per 12 ore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quasi 12 ore di lavoro dei vigili del fuoco vicentini su un terreno agricolo di Barbarano, nell’omonimo comune condiviso con Mossano dopo la “fusione”, dove una deposito di paglia e fieno è stato colpito da un incendio di vaste proporzioni. A bruciare circa 700 quintali di foraggio destinato agli animali d’allevamento, per un danno che sarà quantificato in seguito e patito da un’azienda agricola della zona.

Ora la situazione è sotto controllo, dalla tarda mattinata odierna, dopo che le squadre del 115 di Vicenza e Lonigo erano giunte sul posto segnalato da una chiamata di emergenza alle 23.15 di giovedì sera.

A venire interessate dal rogo, scaturito in maniera del tutto sconosciuta al momento, sono state ben 200 rotoballe, accatastate una sull’altra in un deposito all’aperto nella campagna del Bassovicentino. Sul luogo dell’allarme, dove nel frattempo le fiamme si erano sviluppate in maniera imponente vista l’alta infiammabilità del fieno secco, sono giunte un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori.

Tutti incaricati di circoscrivere le lingue di fuoco, lavorando tutta la notte per spegnere il rogo e bonificare l’area da possibili focolai di ripresa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Il nome dell’azienda agricola danneggiata non è stato reso noto per il momento.