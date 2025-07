Incendio da un ammasso di ramaglie, “tempesta” di chiamate al 115 nella notte

Notte movimentata a Vicenza, dove un incendio ha impegnato per oltre quattro ore, fin quasi all’alba di martedì 15 luglio, i vigili del fuoco della sede centrale provinciale. Questo in seguito alle numerose chiamate ricevute da parte di cittadini del quartiere a nord della città delle Maddalene, comprensibilmente allarmati per il fumo o l’odore di fumo.

Intorno all’una le prime chiamate ricevute che hanno attivato i soccorsi. Le fiamme erano in quei minuti divampate in un vivaio di strada Monte Crocetta, interessando delle ramaglie e materiali di scarto. La densa colonna di fumo e l’acre odore di bruciato hanno allarmato numerosi residenti, che hanno tempestato di chiamate il 115.

Sette i pompieri del turno notturno inviati sullo scenario dell’emergenza, supportati da tre automezzi del Comando di Vicenza. Le operazioni di contrasto all’incendio hanno permesso di avere la meglio sul rogo, impedendone l’estensione e di andare incontro a danni ingenti, più impegnative e prolungate, invece, quelle legate alla bonifica per evitare che focolai non visibili potessero ravvivare il fuoco nelle ore successive.

Per conoscere la causa effettiva che sta all’origine del problema bisognerà ora attendere le valutazioni dei tecnici dei vigili del fuoco di Vicenza intervenuti nel vivaio. Si tratterebbe di un evento accidentale, in attesa di conferme ufficiali in merito.