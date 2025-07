Fuoco dal sottotetto, evacuate tre famiglie per cautela. Non si rilevano feriti o intossicati

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è risolto grazie all’intervento dei vigili del fuoco, con supporto gradito di polizia locale e Carabinieri, l’emergenza sorta dall’incendio del sottotetto di un’abitazione di Marano Vicentino. Un rogo improvviso sulla cui origine non si hanno ancora risposte certe, nelle vicinanze della stazione dei treni locale, e su cui i pompieri del distaccamento di Schio hanno lavorato dalle 10 di venerdì mattina.

Per ragioni di sicurezza sono state evacuate tre unità abitative, portando in salvo anche una persona con disabilità. Era stata allertata anche un’ambulanza del Suem 118 presente in caso di necessità, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite o sintomi di intossicazione.

Lo scenario della missione portata a termine dal personale del 115 è stata quella che un tempo si definiva come una corte di campagna, dove si trovano una decina di edifici abitati in via Nazario Sauro, vicino al confine con la zona industriale di Schio e in prossimità dei binari della linea Thiene-Schio.

A raggiungere i pompieri scledensi sono stati i colleghi inviati dal comando provinciale di Vicenza, con altri automezzi in dotazione, per favorire in tempi rapidi le operazioni di messa in sicurezza della zona interessata dall’incendio nel sottotetto. Tecnici specializzati dei vigili del fuoco hanno posto al vaglio le cause dell’emergenza odierna, che potrebbe essere legata a un corto circuito elettronico oppure trovare altre spiegazioni al momento ignote.

