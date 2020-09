Donna trovata morta in casa a distanza di vari giorni dal decesso

I vicini di casa si erano insospettiti nel vedere le tapparelle dell’appartamento serrate ormai da molti giorni. Inoltre nessuno ricordava di aver mai incrociato la coinquilina del condominio negli ultimi tempi nè averla vista uscire, nel vicino centro di Noventa Vicentina. Concordando così di segnalare questi dubbi, rivelatisi purtroppo veritieri, al comando di polizia locale. E’ toccato così agli agenti effettuare un sopralluogo e fare la scoperta macabra, trovando il cadavere di una donna già in avanzato stato di decomposizione, chiedendo il supporto dei pompieri.

Rossana Barducco, 66enne che da quanto emerge viveva sola in un appartamento di via Roma nel centro della cittadina del Bassovicentino, si trovava in camera da letto. Prematuro affermare cosa possa averla uccisa improvvisamente, all’indomani del ritrovamento del suo corpo senza vita.

Facile pensare come prima ipotesi, in ogni caso, che a stroncarla sia stato un malore, che potrebbe averla colta nel sonno. Di sicuro, non ha avuto il tempo di chiedere aiuto, perendo in solitudine nell’alloggio del secondo piano di una palazzina a tre livelli poco lontana dal Duomo. Intorno a lei il silenzio, nessuno aveva presagito che qualcosa di grave potesse essere accaduto e nessun parente, stando alle informazioni attualmente disponibili, ne aveva denunciato fino a ieri la scomparsa. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Giornale di Vicenza, infatti, a richiedere l’intervento sono stati i residenti dello stesso stabile condiviso, una palazzina a più piani.

Sul posto è giunta ieri una pattuglia di polizia locale, dopo aver informato il proprietario di casa che ha aperto con le chiavi la porta d’ingresso fornendo la massima collaborazione. La scena trovatasi di fronte a chi si è introdotto per primo, pare i vigili del fuoco equipaggiati con gli autorespiratori, è da definire genericamente come macabra, senza aggiunta di altri particolari. Anche i carabinieri sono giunti in via Roma, comunicando alla Procura l’esito del sopralluogo dopo la segnalazione rivelatasi, purtroppo, foriera di una dramma consumatosi in casa. Parecchi giorni prima.