Ruba la Vespa al sindaco, spacca i vetri di auto e assalta un bar: tutto in un giorno

Una serie quasi da record di furti e danneggiamenti denunciati in un solo giorno a Montegalda lo scorso 20 luglio è stata commessa da un unico malvivente. Ne sono certi i carabinieri della stazione di Longare, che a distanza di due settimane da quel lunedì di super lavoro sono giunti ad individuare il presunto autore delle scorribande portate a termine nel comune del Bassovicentino in pieno centro e agli impianti sportivi. Tra tutte, spicca dall’elenco di malefatte il furto di una Vespa di proprietà del sindaco locale Andrea Nardin.

Si tratterebbe di M.G., di 51 anni, un residente del piccolo paese di confine tra le province di Vicenza e Padova, volto già noto. In un solo giorno, secondo le indagini dei militari dell’Arma, si è macchiato di ruberie in un noto bar locale, all’interno di auto parcheggiate e del ciclomotore sottratto al primo cittadino. Il tutto, chiaramente, lasciando una scia di danni che vanno ad aggravare i “carichi pendenti” sulla sua situazione giudiziaria futura.

Le denunce a carico dell’uomo corrispondono ad oggi ai reati di furto aggravato, tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato, ma non è escluso che gli vengano addebitati altri episodi di microcriminalità. A inchiodarlo in buona parte dei casi sarebbero gli indizi provenienti dai dall’esame delle immagini registrate dalla videosorveglianza. Prima “vittima” dei blitz il Bar Pizzeria Calimero di Montegalda in via Roma: dopo l’effrazione della porta di ingresso si era portato a casa il registratore di cassa intascandosi 310 euro in contanti, intravisto da un dipendente che rientrava in quel momento sul posto di lavoro.

Con il passare delle ore, mentre i carabinieri della stazione periferica iniziavano le indagini sul colpo appena avvenuto, continuavano a giungere nel frattempo altre segnalazioni. Poco lontano, sempre a Montegalda, da una vettura in sosta spariva un paio di occhiali di marca, del valore di 200 euro, di proprietà di un 26enne residente a Nanto. In zona impianti sportivi invece era stato il sindaco a segnalare ai militari il tentativo di rubare il suo ciclomotore Piaggio Vespa, non portato a termine. Infine, da segnalare anche la rottura di un vetro di un’auto di un 46enne di Longare, anche in questo caso nel tentativo di arraffare qualche spicciolo o qualche oggetto di valore dall’abitacolo.