Violento frontale fra un tir e un’auto: in rianimazione un’anziana, ferita l’amica

Gravissimo frontale nel pomeriggio a Santorso in via Garziere: nel frontale fra un tir e un’auto è rimasto gravemente ferita un’anziana.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio poche centinaia di metri più a Nord dell’ospedale Alto Vicentino. I due mezzi, per cause ancora in accertamento, si sono scontrati frontalmente e l’autoarticolato è finito nel campio adiacente alla strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Schio, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere la passeggera dell’auto – R. C., 88 anno – che è stata immediatamente trasportata

in ambulanza dal Suem 118 al vicino pronto soccorso: i medici, considerate le gravi ferite riportate, ne hanno disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione dello stesso ospedale.

Anche la conducente dell’auto, pure anziana – R.O., di 82 anni – ha riportato lesioni che però non destano particolari preoccupazioni. Illeso il conducente dell’autocarro (un 26enne, G.S. le iniziali). Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale Alto Vicentino, che hanno effettuato i rilievi del sinistro e si sono occupate della regolazione del traffico, piuttosto intenso data l’ora.

