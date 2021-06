Rogo all’esterno del bazar, il personale e poi i pompieri lo spengono

Si stava ormai avvicinando l’orario di chiusura quando ieri è scattato un allarme antincendio dall’ex Iper Bazar di Longare, un grande magazzino che vende articoli di vario generale, a causa di un rogo che si è generato in uno spazio esterno coperto. A venire intaccate dalle fiamme, per cause del tutto ignote, sono state delle scaffalature e delle sedie in plastica accatastate.

Ad intervenite per primo poco dopo le 18 di lunedì è stato il personale del punto vendita, utilizzando gli estintori disponibili sul posto, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco dalla sede operativa di Vicenza.

L’azione di alcuni commessi si è rivelata preziosa, visto che ha permesso di abbassare il fuoco e contenerlo in un ambito ristretto, evitando che si propagasse all’interno e su altri materiali infiammabili. Al resto ci hanno pensato i pompieri nel frattempo giunti nella centrale via Roma, presenti con 7 operatori e due mezzi per spegnere definitivamente il piccolo incendio che aveva intaccato anche parte della pensilina. I danni ammontano a qualche centinaio di euro, difficile per ora capire da dove sia scaturito il problema.

Il contributo video girato sul posto dai vigili del fuoco della sede provinciale di Vicenza.