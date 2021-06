Previsioni meteo 8-10/06, miglioramento generale e temperature in nuovo aumento

SITUAZIONE GENERALE

Dopo l’instabilità dei giorni scorsi, la pressione tende ad aumentare, avremo quindi sempre meno precipitazioni sul vicentino e le temperature tenderanno a salire grazie anche ad un maggiore soleggiamento.

MARTEDI 8 GIUGNO

Ultime nubi in mattinata su ovest vicentino con ampi rasserenamenti. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi lungo le prealpi con bassa probabilità di locali rovesci. In pianura il cielo rimarrà sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve aumento con estremi termici tra 16 e 28°.

MERCOLEDI 9 GIUGNO

Cielo sereno la mattina su tutto il vicentino. Nel pomeriggio-sera non è da escludersi qualche piovasco sui monti in un contesto di cielo variabile. Afa in aumento in pianura.

GIOVEDI 10 GIUGNO

Inizierà la spinta dell’alta pressione Africana verso la nostra provincia. Tempo stabile con poche nubi pomeridiane, tasso di umidità in aumento e temperature massime sui 30° in pianura.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Ci attende un fine settimana dal clima estivo senza fenomeni di rilievo con temperature anche oltre la media. Afa pesante con temperature fino a 32°.