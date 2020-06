Maxi-furto alla Pony Confezioni: via capi di abbigliamento di marca per 300 mila euro

Hanno saccheggiato l’azienda di abbigliamento del presidente del mandamento di Noventa Vicentina di Confartigianato, Riccardo Antonio Barbato.

La razzia è avvenuta questa notte attorno all’una e mezza in via della Cooperazione 15, dove ha sede la Pony Confezioni. La banda prima ha sottratto un furgone dalla ditta Brunello Arredamenti, che ha sede lì vicino, poi lo ha usato come “ariete” per abbattere sia il cancello carraio che un portone di accesso al capannone.

Una volta all’interno, hanno saccheggiato fra i 400 e i 500 capi di abbigliamento di alta moda già pronti per le successive consegne, caricando tutto su un secondo mezzo utilizzato poi per darsi alla fuga. Il valore della refurtiva è stato quantificato in 300 mila euro circa, in parte coperto da assicurazione. Sul posto, dopo che è scattato l’allarme del sistema di sicurezza collegato con un’agenzia di vigilanza notturna, sono giunti i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina e i colleghi di Sossano e Lonigo: le indagini, a cui partecipa anche la sezione operativa della compagnia di Vicenza, sono in corso e i militari dell’Arma stanno vagliando anche i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.