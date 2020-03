Giocano a pallone in barba ai divieti anti contagio. “Autogol” di 7 ragazzi di Colzè

Giocavano a calcio incuranti dei divieti, all’aperto, in compagnia, e in barba al pericolo del contagio. Sono in tutto 7 i giovani e giovanissimi vicentini – 4 di loro infatti sono risultati minorenni – denunciati dai carabinieri di Camisano, per inosservanza del provvedimento anti diffusione del virus covid-19.

La partitella di pallone che stavano disputando all’aria aperta ieri, intorno alle 18.30 a Colzè (piccola comunità frazione di Montegalda), è stata interrotta dai militari, che hanno fischiato la fine anticipata estraendo non un cartellino rosso ma ben sette denunce a loro carico. I ragazzi della zona si erano introdotti nel piccolo impianto della località, recintato ma abitualmente lasciato aperto nell’ingresso principale, dopo essersi dati appuntamento attraverso un passaparola via smartphone.

La comitiva ha tentato di giustificarsi di fronte ai rimproveri delle forze dell’ordine, che dal canto loro non hanno potuto che applicare le disposizioni contenute nel decreto firmato nella notte tra mercoledì e giovedì scorso dal premier italiano Giuseppe Conte. I quattro minori, dopo l’identificazione al pari dei tre amici più grandi, sono stati affidati ai genitori. La legge applicata non prevede comunque distinzioni in questi casi, motivo per cui tutti e sette gli artefici del “ritrovo” illecito dovranno affrontare un procedimento a loro carico dopo la segnalazione al Prefetto di Vicenza, con ammenda fino a 206 euro o arresto fino a 3 mesi come conseguenze sulla carta.