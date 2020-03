Troppa ressa agli ecocentri: Ava dispone la chiusura di 24 punti di raccolta rifiuti

L’afflusso degli utenti dei centri comunali di raccolta si è rivelato ingestibile in termini di sicurezza, e così Alto Vicentino Ambiente, di concerto con i sindaci del consorzio, decide la chiusura di tutti e 24 gli ecocentri in gestione. Una decisione inevitabile alla luce della ressa di gente che, incurante della situazione di emergenza sanitaria, si è presentata ai cancelli dei centri dislocati nell’Alto Vicentino, affollandoli oltre misura. In alcuni centri si sono riscontrate anche code di cittadini all’ingresso: non è bastata la misura adottata nei giorni scorsi degli “accessi contingentati”, quindi, per scongiurare i pericoli per la salute.

Le nuove disposizioni contenute nel Dpcm sono risultate impossibili da garantire all’atto pratico, per quanto riguarda le condizioni sicurezza richieste – tra cui il rispetto tassativo delle distanze personali -, costringendo la società partecipata che si occupa di gestione e smaltimento dei rifiuti, con sede a Schio, a fare “marcia indietro” rispetto alla disponibilità di mantenere aperti gli ecocentri.

“Purtroppo l’evolversi della situazione, il permanere di un afflusso costante di utenti ai Centri Comunali di Raccolta e le difficoltà segnalate dai soggetti incaricati della gestione a operare in condizioni di sicurezza- fa sapere Ava in un comunicato diffuso ieri pomeriggio alla luce della situazione insostenibile -, determinano la necessità di disporne la chiusura. La decisione di sospendere il servizio è diretta pertanto a tutelare la salute e la sicurezza degli operatori e degli utenti, e a prevenire possibili situazioni emergenziali, causate da flussi non controllabili”.

Cancelli delle 24 strutture che rimangono chiusi da sabato mattina, quindi, fino a data da destinarsi. Rimangono regolarmente attivi, invece, i servizi di raccolta porta a porta all’interno del territorio dei comuni consociati e l’attività di smaltimento dell’impianto.

A disposizione per info il Numero Verde 800.189.777.