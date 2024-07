Il trattore si ribalta con l’operatore che rimane ferito. Ricovero d’urgenza per fratture

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si moltiplicano nel Vicentino gli episodi che rientrano nell’ambito degli incidenti sul lavoro in ambito agricolo, dopo un nuovo fatto di cronaca avvenuto nella prima serata di martedì a Montegaldella, per fortuna senza conseguenze irreparabili in questo caso. Solo perché il conduttore di un trattore, utilizzato ieri per lo sfalcio dell’erba, è riuscito a saltare giù dal sedile appena in tempo mentre il messo si ribaltava, evitando di rimanere schiacciato.

L’uomo, un 59enne del posto – le sue iniziali sono G.M., si trova ricoverato in ospedale e solo oggi si dovrebbe sciogliere la prognosi nel suo caso – è stato soccorso da via Castello, nella cittadine di confine con il Padovano, da vigili del fuoco e personale sanitario del Suem giunto con l’autoambulanza.

Ha riportato contusioni vari e probabili fratture nella caduta che di fatto gli ha salvato la vita, con accertamenti mirati per verificare la presenza di lesioni interne nel post ricovero. Il vicentino, imprenditore nel settore agricolo di professione, sarebbe sempre rimasto in piena conoscenza nonostante lo stato di sofferenza. Stava eseguendo dei lavori di sfalcio quando all’improvviso il trattorino si è ribaltato.

Sul posto in via Castello a Montegaldella sono giunti i Carabinieri dalla stazione di Longare per effettuare i rilievi necessari, informando poi la Procura berica del fatto accaduto e delle indagini preliminari, e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 8, trattandosi di un incidente avvenuto comunque in un ambito lavorativo. Si è saputo poi che l’intervento del Suem 118 ha avuto un codice giallo di rientro dell’ambulanza con il 59enne ferito, il che presuppone – sempre salvo complicazioni successive al ricovero – che l’infortunato non corra rischi per la vita.