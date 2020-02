Rimorchio del tir si rovescia e scarica sassi sul ciglio della strada. Pompieri in aiuto

Inconveniente sulle strade interne di Bosco di Nanto, nel Bassovicentino, quando intorno alle 18 di stasera il conducente di un autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo pesante, rovesciando il carico sul ciglio della strada. Il tir trasportava sassi di medio grandi dimensioni, in buona parte finiti a terra dopo la rottura del rimorchio mentre la cabina motrice, anche se danneggiata dal contrappeso, è rimasta sulle ruote sulla sede asfaltata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, incaricati di rimediare per quanto possibile al rovesciamento del cassone aperto e di rimettere in sicurezza la viabilità in via Stona, teatro dell’incidente “autonomo.

Prima di finire fuori strada, il grosso camion di trasporto peitro ha abbattuto tre pali della rete telefonica, con i tecnici chiamati a ripristinare il servizio in queste ore. La circolazione stradale sulla via è stata giocoforza interrotta, con le operazioni di ripristino di certo non favorite dall’oscurità. Il camionista, che non ha offerto spiegazioni di quanto accaduto a pompieri e agenti di polizia locale giunti nel frattempo, è illeso.