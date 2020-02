Due autobus nuovi fiammanti per il trasporto pubblico locale tra Schio e paesi limitrofi

Comfort per i fruitori, modelli ad alta tecnologia, miglior impatto sull’ambiente. Sono queste le tre caratteristiche principali dei due nuovi autobus da 60 posti che saranno presto in dotazione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale tra Schio e alcuni paesi limitrofi. Si tratta di Marano e Torrebelvicino, comuni associati che si aggiungono ai quartieri periferici della città altovicentina con le linee che portano nel centro cittadino scledense. I nuovi mezzi andranno a sostituire altrettanti autobus vetusti in servizio dunque per gli ultimi giorni prima di essere dismessi e infine rottamati.

I due modelli Scania sono omologati Euro 6D, rispettosi degli standard europei previsti per i veicoli di ultima generazione a bassa emissione di agenti inquinanti. Entrambi fanno parte del parco mezzi della ditta Conam srl, istituta nel 2004, a cui è affidata la gestione del servizio pubblico che serve quotidianamente in media circa 800 utenti e che ha ottenuto lo stanziamento di fondi regionali utili per i “nuovi acquisti”.

“Questa sostituzione – spiega l’assessore ai lavori pubblici del comune di Schio, Sergio Rossi – s’inserisce in un piano volto a favorire la sostenibilità ambientale e un miglioramento della qualità del trasporto pubblico”. Ai due autobus fiammanti di vernice fresca di categoria Euro 6 si aggiungono anche un minibus alimentato a metano e un autobus “di riserva” da utilizzare in sostituzione in caso di guasti, oltre tre corriere Euro 2/3 ancora in buone condizioni. Queste ultime, più inquinanti rispetto ai modelli di ultima generazione, saranno sostituite nel futuro prossimo, non appena nuovi fondi ad hoc saranno assegnati dalla Regione Veneto.