Non rientra a casa e non risponde al cellulare: si cerca Patrizia Ruzza

Attivata ricerca per persona scomparsa in tutto il vicentino ma anche nel veronese. A darne avviso nella mattinata di oggi direttamente comunale l’amministrazione di Noventa Vicentina: nella notte tra sabato 1 giugno e domenica 2 giugno è scomparsa una donna residente nel paese del basso vicentino. Si tratta di Patrizia Ruzza, anni 49, nubile, residente con la madre in via Agora (località Caselle di Noventa Vicentina).

La donna sarebbe uscita alle o21 di sabato con la sua auto, una Fiat 500 colore bianco in direzione Cologna Veneta (VR). Al momento di uscire, Patrizia indossava un giubbetto e pantaloni colore nero con una borsa chiara: con sé aveva il cellulare e sarebbe dovuta rientrare dopo qualche ora. Non vedendola però più rincasare e non rispondendo al cellulare nonostante le ripetute chiamate, i parenti hanno avvisato le Forze dell’Ordine.

Chiunque l’avesse vista o avesse notizie è pregato di contattare immediatamente la Caserma dei Carabinieri di Noventa Vicentina o comunque chiamare il 112 per dare tutte le indicazioni del caso.