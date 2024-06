L’addio al campione Loris Comparin: mercoledì ad Arsiero i funerali

Si celebreranno il prossimo mercoledì 5 giugno alle 15 nella Chiesa Parrocchiale dell’Angiadura ad Arsiero i funerali del campione di karate Loris Comparin, morto venerdì all’età di 46 anni dopo una tonsillite acuta causa di una setticemia dalla quale l’atleta conosciuto in tutta la provincia berica non si è più ripreso.

Grande il cordoglio non solo di quanti lo conoscevano, ma di tutto il mondo dello sport ed in particolare di quello delle arte marziali dove Comparin rappresentava da anni l’eccellenza con podi che lo hanno visto protagonista a livello planetario in più occasioni. Tra gli attestati più sentiti, quello del noto maestro e componente della Fesik, Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate, Sean Henke: “Conosco Loris da trent’anni, da quando esiste la Fesik, ed è stato un ragazzo meraviglioso, uno al quale sarebbe stato impossibile non volergli bene. Sempre allegro, sorridente, gioviale. A volte un po’ pazzerello; quella sana follia di chi ama la vita e ne vuole gustare ogni attimo.

E’ stato un grande atleta – commenta il Maestro, 7° dan interpretando i sentimenti di tutta la federazione – sicuramente uno dei più grandi che la Fesik abbia mai avuto. Non so quanti titoli italiani abbia vinto, ma non è importante. Adorava sempre ricordare il suo titolo mondiale della World Karate Confederation vinto a Fortaleza, in Brasile, nel 2005.Era dotato di incredibili capacità atletiche, un autentico fuori classe. Grazie alla sua esperienza ed agli insegnamenti del padre Oscar, aveva acquisito nel tempo anche una elevata competenza tattica che ha trasmesso con sapienza e professionalità ad i suoi allievi del Centro Sport Thiene.Da quando abbiamo sentito, come un fulmine a ciel sereno, del suo ricovero in ospedale, abbiamo sperato per giorni ad un miracolo, ma non è arrivato. Oggi il mondo del Karate piange non solo un grande atleta, ma anche un grande uomo, onesto e dall’animo buono”.