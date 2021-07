Collisione tra due auto, una si rovescia e l’altra abbatte una recinzione. Ferite due donne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave scontro a metà mattinata nel comune di Pojana Maggiore, con due automobili a infrangersi una sull’altra in prossimità di un incrocio ed entrambe le donne alla guida dei rispettivi veicoli a venire trasportate d’urgenza in ospedale, a bordo delle ambulanze inviate sul posto dopo l’allarme.

Uno dei due mezzi si è impennato dopo l’impatto, ricadendo su tettuccio e cofano, mentre il secondo è andato a schiantarsi sul muretto di recinzione di un’abitazione privata.

Sul posto oltre ai soccorsi sanitari del Suem si sono recati poco dopo le 10 di giovedì 8 luglio i pompieri del distaccamento del Bassovicentino di Lonigo e due pattuglie di polizia locale. Gli agenti chiamati in causa si sono occupati dei necessari rilievi sull’incidente, le cui cause e dinamiche per ora non sono note, e anche di deviare il traffico intorno all’incrocio del centro cittadino tra via Gianeselle e via Largo Europa.

I pompieri arrivati da Lonigo, che hanno messo in sicurezza le auto seriamente danneggiate evitando il pericolo di incendio o esplosione, hanno concluso le loro operazioni di soccorso dopo circa un’ora e mezza, rientrando in caserma del 115 poco prima di mezzogiorno. Le condizioni di salute delle due conducenti, le cui generalità non sono state finora diffusa, sono in corso di valutazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza.