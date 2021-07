Calcio, approdo in Serie A per Michele Cavion, centrocampista scledense

Uno scledense in Serie A. È Michele Cavion, classe 1994, che debutterà con la Salernitana nella stagione ormai alle porte. Cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, il centrocampista nelle ultime stagioni ha giocato con l’Ascoli nella serie cadetta. Ora per Michele arriva una nuova opportunità con la squadra “granata”, che da oggi è ufficialmente in Serie A.

Festa a Schio, dove vive la famiglia Cavion, città altovicentina che da tempo non poteva fregiarsi di un proprio concittadino in origine a calcare prati e stadi con i campioni internazionali del pallone.

“Siamo molto contenti per il traguardo raggiunto da Michele, che è motivo di orgoglio per tutta la città. L’ultimo giocatore scledense in serie A è stato Giorgio Sterchele nel 1996 con la Roma – dice l’assessore allo Sport locale Aldo Munarini che ha invitato e incontrato Cavion in Municipio per fargli le congratulazioni a nome di tutta l’amministrazione comunale e della città -. Auguriamo a Michele di vivere al meglio l’esperienza che lo attende e siamo certi che ancora una volta dimostrerà il suo talento e la sua professionalità”.