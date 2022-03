Bisarca carica di auto perde il controllo ed esce di strada

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il fondo stradale scivoloso, a causa della pioggia caduta sul vicentino in queste ore, sta mettendo in difficoltà gli automobilisti nell’intera provincia. Se l’è vista brutta anche l’autista di un mezzo pesante che, dopo aver sbandato, è uscito di strada, fortunatamente, è uscito illeso dall’abitacolo. La disavventura, che poteva finire molto male, è accaduta attorno alle 15.30 quando una bisarca carica di auto è finita parzialmente sul ciglio al lato della carreggiata. L’episodio si è verificato in Via Crocetta a Campiglia dei Berici, sul posto i vigili del fuoco di Lonigo assieme al soccorso stradale ancora impegnato nel recupero del mezzo pesante.