In arresto cardiaco sulla soglia di casa: trovato morto un 55enne

Lo ha trovato a terra esanime una vicina di casa, questa mattina (lunedì 19 gennaio) intorno alle sette e mezza: per un uomo di 55 anni non c’era purtroppo più niente da fare, era già deceduto.

E’ successo in un’abitazione in campagna a Cagnano di Pojana Maggiore. L’uomo, che viveva solo, probabilmente si era sentito male e aveva tentato di cercare aiuto, senza riuscirci: era riverso sulla soglia di casa e la vicina se ne è accorta proprio perché ha visto la porta di ingresso stranamente aperta. Sul posto sono accorso i carabinieri e il Suem 118, ma l’uomo era giù deceduto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco che lo avrebbe colpito nelle ore precedenti. Questa almeno l’ipotesi più probabile al vaglio delle forze dell’ordine.

