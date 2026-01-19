I cittadini hanno detto “si” alla fusione: nasce il Comune di Castegnero Nanto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Con il voto favorevole espresso dai cittadini di Nanto e Castegnero, il percorso di fusione intrapreso dai due Comuni si conferma una scelta lungimirante che la Regione ha sostenuto e continuerà a sostenere con convinzione. Ottimizzare l’organizzazione amministrativa e mettere a sistema le risorse significa costruire una governance locale moderna, capace di offrire servizi di qualità e risposte concrete alle esigenze della comunità”.

Lo ha detto l’assessore regionale agli Enti locali e Riordino territoriale, Marco Zecchinato, commentando l’esito del referendum consultivo per la nascita del nuovo ente “Castegnero Nanto”.

I cittadini e le cittadine dei due enti sono stati chiamati, ieri domenica 18 e oggi lunedì 19 gennaio, al referendum sull’accorpamento: le urne si sono chiuse alle 15. “La fusione – prosegue l’assessore – permetterà al nuovo Comune di acquisire il peso necessario per garantire una maggiore rappresentanza nelle sedi istituzionali. Questa nuova dimensione aprirà la strada a progettualità di più ampio respiro e permetterà di intercettare con maggiore efficacia bandi e finanziamenti che, singolarmente, i due Municipi non avrebbero potuto cogliere”.

I due enti contano complessivsmente meno di seimila abitanti. A Nanto si è espresso il 46,38% degli elettori e delle elettrici, a Castegnero il 38,64%, con una maggioranza di voti favorevoli in entrambi i territori. Il nuovo ente locale nato dalla fusione andrà quindi al voto in primavere per eleggere il nuovo consiglio comunale.

