Carne alla brace dentro casa: cinque intossicati dal monossido. Due gravi

Hanno usato in casa un braciere e sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio: è successo ieri a Thiene in via delle Sport. Cinque cittadini bengalesi si sono recati autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso, due sono ricoverati in rianimazione.

I fatti risalgono a ieri, domenica 18 gennaio, nel tardo pomeriggio, durante una cottura di carne alla brace nell’appartamento all’interno di un condominio. I cinque (tutti fra i 30 e i 37 anni) quando hanno iniziato a sentirsi male sono corsi in ospedale. A due, in pericolo di vita, è stato riconosciuto un codice rosso di massima urgenza, mentre gli altri tre sono stati ricoverati in giallo. Tutti e cinque si trovano in ospedale, mentre un sesto, che pure si è rivolto ai sanitari, è stato attribuito una priorità di accesso al pronto soccorso bianca ed è già rientrato a casa.

I cinque sono stati sopposti a più cicli di camera iperbarica e ora non sarebbero più in pericolo di vita. Sul posto ieri sera si sono recati sia i vigili del fuoco di Schio che i carabinieri di Thiene per accertare quanto accaduto e verificare la saturazione degli ambienti.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.