Spara a una donna in un parcheggio e la uccide. E’ caccia al killer fuggito in auto

Dramma a Noventa Vicentina, nel parcheggio di un’azienda locale, dove una donna di circa 30 anni è stata uccisa a colpi di pistola da una persona per il momento sconosciuta alle forze dell’ordine. Si tratterebbe di un uomo, fuggito a bordo di un’auto e ora ricercato in tutto il Veneto.

Inutili i soccorsi inviati dal vicino ospedale del Bassovicentino, la vittima è stata freddata sul colpo in un vero e proprio agguato mortale. Erano circa le 7 di stamattina, nei pressi di frazione Saline, in aperta campagna. Sarebbero stati sparati più proiettili dall’uccisore, in rapida successione, non lasciando pertanto alcuna possibilità di scampo alla vittima.

Sul posto si sono precipitati per primi i carabinieri della stazione di Noventa e sono stati immediatamente informati e attivati gli investigatori del nucleo provinciale. Sono scattate le ricerche del killer nell’arco di pochi minuti, con posti di blocco in tutta la zona e nel resto della provincia, presidiando in particolare i varchi di accesso alle autostrade.

Non è noto al momento se qualche testimone oculare abbia assistito alla drammatica scena, ma è possibile considerando che nella ditta lavorano una quindicina di dipendenti. E’ la Meneghello Funghi con stabilimento di raccolta e produzione in via Fioccarde e accesso da una stretta via isolata laterale di via Frassenella, a poche decine di metri dal tratto sud dell’A31 Valdastico.

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area con un nastro da cantiere nella via d’accesso alla ditta dove la giovane operaia, di origini straniere, lavorava da tempo. Nome completo e generalità della donna uccisa saranno resi noti più tardi, dopo l’avvenuta notifica ai familiari del terribile femminicidio. E’ stato reso noto che la lavoratrice non risiedesse a Noventa ma in un paese vicino del Bassovicentino. Secondo la testata Rai Veneto lo sfondo del delitto è passionale, e il primo sospettato nonchè la persona ricercata sarebbe – è però una notizia da confermare – l’ex fidanzato della ragazza.

La notizia sarà aggiornata nel corso della giornata