Auto esce di strada all’alba e si “pianta” su un muretto. Ferito il conducente

Grave incidente a Camisano alle prime luci dell’alba, con un’auto a finire ruote all’aria e incastrarsi in un fossato che costeggia la strada in prossimità dell’entrata di un’abitazione provata. L’allarme è scattato alle 5.45 di sabato mattina, dato al 118 dai residenti della villetta svegliati di soprassalto da un botto rumoroso proveniente dall’esterno. Una volta usciti, si sono resi conto della gravità delle situazione.

A bordo del veicolo solo il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo. Per estrarlo ancora in vita sono servite le attrezzature di pronto intervento dei vigili del fuoco. Vale a dire cesoie, divaricatori e martinetti idraulici indispensabili in interventi di questo tipo.

Una squadra è stata richiesta sul posto, in via Piazzola, con la centrale di Vicenza ad inviare il team di soccorso del 115 impegnato nel servizio notturno. Si tratterebbe, almeno secondo le prime indicazioni utili, di una fuoriuscita autonoma di strada, non essendosi traccia di altri mezzi coinvolti nell’incidente. Dei rilievi sull’incidente si stanno occupando i carabinieri della stazione locale.

Visto l’orario in cui è avvenuto, si pensa ad un colpo di sonno alla guida di qualcuno – le generalità della persona ferita per ora non sono state rese note – che si recava sul posto di lavoro. Lo schianto è avvenuto dopo il balzo al di fuori della carreggiata inversa di marcia, andando a sbattere frontalmente sul muretto che sovrasta il canale di scolo.

L’uomo preso in carico dai sanitari dopo l’operato dei pompieri era in condizioni gravi ma e con necessità di accertamenti in ospedale, il personale del Suem lo ha quindi stabilizzato e trasportato in ambulanza – in codice giallo – al San Bortolo di Vicenza. Salvo complicazioni che possono emergere in seguito al ricovero, non sarebbe in pericolo di vita ma per esserne è necessario attendere il prossimo aggiornamento.