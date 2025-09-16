Grave trauma toracico dopo la caduta in mountain bike: ciclista soccorso in elicottero

Scivola sulle foglie bagnate e cade con la sua moutain bike, procurandosi un grave trauma toracico. La vittima è un ciclista 66enne, rimasto ferito questa mattina, 16 settembre, a Val Liona attorno alle 10 nel tratto in discesa di via Carbonarola, in località Spiazzo.

Subito soccorso, il 66enne è rimasto sempre cosciente ma la gravità del trauma riportato nella caduta ha convinto i sanitari del Suel 118 a far intervenire l’elisoccorso di Verona Emergenza. In volo l’uomo è stato trasporto in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza, struttura in grado di fornire l’assistenza migliore data la tipologia di ferite riportate. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Lonigo.

