Famila a valanga nel test precampionato. Un successo il 1° Green Basketball Day

Week end di festa a Schio, con il PalaRomere a ospitare una festa prima di tutto, che sancisce anche un gemellaggio d’autore, nel segno dell’inclusione e della sostenibilità ambientale vista la vetrina offerta a una partita di baskin. Per poi gustarsi anche il match amichevole al maschile tra Dolomiti Energia Trentino e Nutribullet Treviso, piatto forte del programma sportivo, con successo di Trento per 98-86.

Una partita invece che nel calcio si definirebbe “goleada” quella che prima ha visto il successo delle orange. Nella bellissima cornice di pubblico presente al 1° Green Basketball Day organizzato in collaborazione con Ceccato Automobili e Aquila Basket Trento, si impongono 95-38 sulle cugine dell’Alama San Martino.

Si sono viste per la prima volta in campo sia Conde che Badiane, tra le migliori del Famila che ha ritrovato anche Mestdagh, rimasta ferma per qualche giorno nell’ultima settimana. Partenza fortissima delle orange che si portano sull’11-0 trovando anche i primi punti di Conde, di nuovo in campo dopo 9 mesi di assenza per infortunio. Coach LaPena ruota profondamente tutto il quintetto già nei primi dieci minuti tenendo alta l’intensità tanto che l’Alama segna i primi punti in lunetta solo al 6’ con Del Pero. Nel mentre anche Badiane, arrivata a Schio in settimana, trova il primo canestro in orange per il 20-3 a fine primo quarto. Purtroppo al 6’ c’è da segnalare il brutto infortunio a Hobbs che esce dal campo in barella. Rientra in campo con più concentrazione ed intensità l’Alama che chiude le maglie in difesa e trova con D’Alie il primo canestro dal campo. Coach LaPena sistema subito le cose con un timeout ed il Famila torna a far esaltare i propri tifosi con geometrie meravigliose che mandano a segno le lunghe Andrè e Badiane: la francese, come Conde, vola già in doppia cifra guidando Schio sul 49-21 alla pausa lunga.

Allunga ancora il Famila che nel terzo quarto porta in doppia cifra anche Verona e Mestdagh con la belga che segna la sua quinta tripla di serata (15 punti, tutti con i piedi dietro l’arco per lei). San Martino, dopo un buon secondo quarto, fatica molto e si trova ad accusare un ritardo sempre più importante: 81-28 alla terza sirena. Nell’ultima frazione punteggio che rimane più basso rispetto alle precedenti per arrivare fino al 95-38 finale.

IL TABELLINO DEL MATCH AMICHEVOLE

Famila Wuber Schio – Alama San Martino di Lupari 95-38 (20-3, 49-21, 81-28)

Famila Wuber Schio: Mestdagh 15, Sottana 5, Zanardi 4, Verona 14, Conde 14, Steinberga 11, Panzera 0, Andrè 2, Badiane 19, Keys 11.

Alama San Martino di Lupari: D’Alie 13, Guarise 4, Scott 1, Cvijanovic 9, Hobbs 0, Mioni 2, Gilli 2, Del Pero 7, Pilatone 0, Tova ne, Donato 0.

