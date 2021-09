Arrestato Pellizzari, accusato dell’omicidio di Rita Amenze: si nascondeva poco lontano da casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è chiusa con l’arresto la ricerca di Pierangelo Pellizzari, il 61enne di Villaga ricercato da ieri mattina per l’omicidio della ex moglie, Rita Amenze Honest, di nazionalità nigeriana e di 30 anni, freddata con quattro colpi di pistola a Noventa Vicentina alle sette e mezza di mattina mentre stava per entrare al lavoro.

L’uomo, al momento indiziato del delitto della moglie, è stato individuato e bloccato all’interno dell’abitazione della madre a poche decine di metri da casa sua. I rumori provocati dal tentativo di accedere nella casa ha allertato i carabinieri che monitoravano la frazione proprio alla ricerca del fuggitivo. Era disarmato e non ha opposto resistenza.

Portato al comando provinciale dell’Arma in via Muggia a Vicenza, è stato interrogato a lungo dai pubblici ministeri Hans Roderich Blattner e Angelo Parisi, responsabili dell’indagine: il 61enne si è però avvalso della facoltà di non rispondere. Per lui è poi scattato l’arresto e si sono poi aperte le porte della casa circondariale Del Papa di Vicenza. Si è conclusa così una vasta caccia al killer, andata avanti per trenta ore. Per cercarlo stamane erano entrati in azione droni, cani molecolari e sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che avevano iniziato a dragare un canale nei pressi di via Quargente a Villaga, dove Pellizzari aveva abbandonato la Jeep dopo l’omicidio. Nella fuga, l’uomo aveva abbandonato l’auto a casa e si era disfatto anche del suo cellulare.

Il timore degli investigatori era che il 61enne, disoccupato da un anno e al quale era stato tolto il porto d’armi nel 2008, si fosse tolto la vita. La sorella poche ore fa gli aveva lanciato un appello: “Devi costituirti”. Pierangelo Pellizzari, un passato da dipendente nell’azienda dei fratelli ma da un anno disoccupato, nel 2008 gli era stato revocato il porto d’armi e nel 2018 era stato condannato per minacce aggravate e lesioni nei confronti dell’ex convivente. Ieri mattina si era recato in uno dei bar del paese, di cui era assiduo frequentatore (come dimostra il video delle telecamere di videosorveglianza qui sotto): erano le 6.45, ha preso un caffè ristretto e poi era andato a Noventa, dove nel piazzale della ditta Meneghello in cui lavorava la moglie, l’ha attesa nascosto (lei se n’era andata di casa da una decina di giorni) e l’ha freddata con quattro colpi di arma da fuoco.