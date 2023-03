Allarme aereo a Kiev. Putin e Xi rafforzano la loro intesa

Il Regno Unito intende fornire all’Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito. È quanto ha reso noto ieri Annabel Goldie, viceministra della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un’audizione alla Camera non elettiva dei Lord. Immediata la replica del presidente russo Vladimir Putin: “La Russia reagirà se Londra dovesse davvero inviare questo tipo di forniture”.

Intanto non c’è stata nessuna proposta di cessate il fuoco, nessuna svolta clamorosa per trovare una soluzione nei due giorni di fitti colloqui tra il presidente cinese Xi Jinping e Vladimir Putin a Mosca, conclusi invece con il pieno sostegno del capo del Cremlino all’iniziativa diplomatica cinese. La Casa Bianca, tramite il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, non ritiene che la Cina possa essere un mediatore imparziale tra Mosca e Kiev sulla guerra in Ucraina. Kirby ha inoltre ricordato come Pechino abbia continuato a comprare petrolio russo a prezzi scontati nonostante le sanzioni e come di fatto non abbia mai criticato l’invasione. “La Cina – ha aggiunto – continua a ripetere a pappagallo la propaganda russa”.