Stasera Famila Schio si fa… bella per l’Eurolega: gara3 col Valencia, chi perde è fuori

Chi non ride è fuori. Basterà guardare i volti delle giocatrici in pista stasera al termine dei 40′ effettivi di gioco al PalaRomare di Schio per capire chi andrà avanti – alla semifinale di Eurolegue Women – e chi invece finirà qui la propria avventura. Una sola tra Valencia, stasera alle 20 classificata squadra ospite, e Famila Basket Schio, la beniamina di casa, infatti, sarà eliminata in gara3. L’altra andrà avanti verso la Final Four, obiettivo prestigioso del club altovicentino, che vuole migliorarsi rispetto a un anno fa.

Famila che vince 75-63 nel match di andata di martedì scorso, poi la replica in Spagna di venerdì che ha visto le iberiche prevalere per 85-70. Uno a uno dunque e palla – contesa – al centro del palasport scledense che si avvia al tutto esaurito.

Fattore campo a favore delle orange in virtù del miglior piazzamento (seconde) nel girone, ma una settimana fa las chicas di Valencia avevano già dimostrato il fatto loro nel corso del primo incontro, conducendo il punteggio al termine del terzo quarto grazie ad una prova di ferro della difesa, prima del crollo verticale (parziale di 18-4 per Schio). Nel ritorno, invece, a fare la differenza sono state le “lunghe” iberiche, dominando sotto canestro nei tratti salienti di gara2.

Pronostico aperto ad ogni risultato, quindi, per il match di stasera, con Mabrey e compagne che dovranno per forza di cose allungare l’imbattibilità casalinga stagionale per acquisire il diritto di proseguire l’avventura europea. A spingere le valenciane annunciata anche una delegazione di circa 50 tifosi spagnoli, assenti invece al primo atto. Prevendite on line o in biglietteria in zona Campagnola di Schio, dalle 17.30, ma i tagliandi disponibili sarebbero in via di esaurimento. In semifinale, intanto, ci sono già le turche del Fenerbahce ad attendere la vincitrice del duello di stasera.