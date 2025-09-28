Allarme Zelensky: Italia prossimo bersaglio dei droni russi

A lanciare l’allarme è stato il presidente ucraino Zelensky con un post su X, dove ha spiegato: “Vediamo la direzione per così dire, la coreografia di questi voli. Ci sono segnali dalla Svezia. Ci sono i rumeni, i polacchi, i Paesi baltici. Putin sta testando la loro capacità di difendersi e cercare di influenzare le società in modo che le persone cominceranno a chiedersi, ‘se non possiamo proteggerci perché dobbiamo continuare a sostenere l’Ucraina?’ Sono operazioni dirette a ridurre l’assistenza all’Ucraina, in particolare prima dell’inverno”.

Il Ministro degli Esteri Tajani, durante una trasmissione televisiva ha replicato: “Mi auguro che questo non accada, non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare, e comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di verificare ciò che accade, è in grado di abbattere droni che possono avere intenzioni minacciose, quindi come la Nato è in grado di farlo”.

Dall’Assemblea Generale dell’Onu interviene il Ministro degli Esteri russo Lavrov: “La Russia viene accusata di aver quasi pianificato un attacco contro i Paesi della Nato e dell’Unione Europea. Il presidente Putin ha ripetutamente smentito queste provocazioni. La Russia non ha mai avuto e non ha tali intenzioni. Tuttavia, qualsiasi aggressione contro il mio Paese incontrerà una risposta decisa”. Poi ha aggiunto: “Non abbiamo nulla da nascondere. Non attacchiamo mai civili e infrastrutture. Gli incidenti accadono, ma non prendiamo mai di mira con i nostri droni o missili i Paesi europei, siano essi membri dell’Ue o Paesi della Nato”.

La Nato non rimane a guardare. L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ha dichiarato che “Ogni minaccia allo spazio aereo, terrestre e marittimo della Nato sarà affrontata con una risposta risoluta e proporzionata. Siamo pronti. Non ci devono essere dubbi. Non cerchiamo lo scontro, ma non esiteremo a intraprendere qualsiasi azione ritenuta necessaria per la nostra difesa collettiva”.