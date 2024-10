Casa Bianca, Trump torna in Pennsylvania dopo l’attentato di luglio. Sul palco anche Elon Musk

. Fra imponenti misure di sicurezza, il candidato repubblicano alla Casa Bianca è salito sul palco e ha ricordato il “mostro feroce” che, aprendo il fuoco, lo ha ferito all'orecchio, uccidendo l'ex pompiere Corey Comperatore.

Riallacciando il discorso con il pubblico riprendendolo da dove era stato interrotto questa estate Trump si è detto convinto che con la sua rielezione si aprirà una “nuova epoca d’oro” per gli Stati Uniti. Alla Pennsylvania ha detto: “E' il momento di salvare il Paese: se vinciamo qui, vinciamo ovunque”. Quindi il messaggio ai democratici: “Negli ultimi otto anni coloro che vogliono fermarci, mi hanno accusato, incriminato e cercato di cacciarmi dalle urne e, chissà, forse anche cercato di uccidermi. Ma io non mi fermo e non fermerò”. E la critica a Kamala Harris: “E' incompetente, e vuole il maggiore aumento delle tasse della storia”. Rievocando poi il caso di Angela Carini – la pugile italiana costretta a ritirarsi nel match “contro un uomo”, l'algerina Imane Khelif, vincitrice poi della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi – l'ex presidente ha ribadito: “Vieterò” la partecipazione degli uomini nelle competizioni sportive femminili.

Sul palco con Trump anche Elon Musk. “È un onore. Questa elezione è la più importante della nostra vita. L’altra parte vuole togliervi la libertà di parola – ha detto il magnate, patron di X e Tesla – serve la libertà di parola per avere la democrazia. Trump deve vincere per preservare la costituzione e la democrazia”. Quindi l’appello ripetuto a registrarsi per il voto e poi recarsi alle urne, sottolineando come il margine per la vittoria dell’uno o dell’altro potrebbe essere minimo. “Vogliamo una vittoria così schiacciante che non possono rubarcela” la chiosa di Trump.