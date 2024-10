MotoGP, Bagnaia trionfa in Giappone e va a -10 da Martin, secondo. Podio per Marquez

A Motegi, sotto un cielo minaccioso, si impone il campione del mondo della Ducati che fa doppietta vincendo il braccio di ferro con Jorge Martin: dopo la Sprint conquista anche la gara, accorciando ancora nel Mondiale. In campionato adesso, a quattro gare dalla fine, lo spagnolo della Ducati Pramac resta leader, ma ha solo 10 punti di vantaggio sull'impeccabile Bagnaia.

Pecco domina il GP dal via, dettando il passo con un ritmo impensabile per gli altri: alle sue spalle arrivano Martin, secondo dopo uno bello scatto in avvio, e Marc Marquez che nel finale resiste alla rimonta di Enea Bastianini, finito ai piedi del podio. Quinto Franco Morbidelli che precede la Ktm di Brad Binder, sesto. Il settimo posto di Marco Bezzecchi e l'ottavo di Fabio Di Giannantonio con le Desmosedici della VR46 portano a sette le Ducati nelle prime otto posizioni. In top-10 anche Aleix Espargaro e Jack Miller mentre Luca Marini è 14°. Il rimpianto maggiore se lo porta a casa Pedro Acosta che, scattato dalla pole position, cade per la seconda volta in due giorni: la gara del talento spagnolo della GasGas dura solo 3 giri.



“È stata una gara abbastanza complicata, corsa su tempi incredibili” spiega a Sky, dopo la gara, Pecco Bagnaia. “A un certo punto ho avuto qualche problema in frenata, ma nel finale mi sono tranquillizzato. E' stato un weekend perfetto”. Poi sul duello con Martin: “È una situazione stressante perché basta poco per guadagnare o perdere tanti punti, i 10 recuperati sembrano pochi ma non lo sono”. Quindi l'auspicio: “Dobbiamo continuare così”.