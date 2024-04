Cina e Usa collaborano: a Pechino l’incontro tra Xi Jinping e Blinken. Sullo sfondo il veto a TikTok

Cina e Stati Uniti partner, non rivali. È questa la sintesi dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il segretario di Stato americano Antony Blinken, riuniti a Pechino per risolvere una “serie di questioni”. Tra le quali quelle che riguardano il celebre social network cinese TikTok, per il quale si valuta un possibile veto. È la seconda volta che Xi riceve Blinken a Pechino, dopo l'incontro del giugno 2023.

Nell'occasione dell'incontro, Xi ha esortato gli Stati Uniti ad avere una “visione positiva” dello sviluppo della Cina: “La Cina è lieta di vedere gli Usa come un Paese ottimista, aperto e prospero. Ci auguriamo che anche gli Stati Uniti vedano lo sviluppo della Cina in una luce positiva e costruttiva. Una volta risolta questa questione fondamentale, le relazioni sino-americane miglioreranno veramente, si stabilizzeranno, miglioreranno e andranno avanti” ha detto. Dal canto suo, Blinken si trova nella condizione di dover bilanciare un duro monito con le richieste di cooperazione sui principali dossier internazionali, mentre Washington minaccia Pechino di sanzioni per il suo sostegno alla Russia. Blinken quindi ha espresso la speranza di progressi, ma ha detto che solleverà direttamente le aree di differenza, che dovrebbero includere Russia, Taiwan e il dossier sul commercio.

Resta sullo sfondo – ma non meno importante – questione che riguarda TikTok. Da considerare c'è l'approvazione nel Senato degli Stati Uniti di un disegno di legge che costringerà la società cinese ByteDance a vendere il social se non vuole che la piattaforma venga bandita negli Stati Uniti. Il faccia a faccia tra Xi e Blinken era stato annunciato dal ministro cinese della Pubblica Sicurezza Wang Xiaohong, dopo l'incontro con lo stesso Blinken. Si era già parlato della possibilità che Blinken e Xi si incontrassero ma nessuno aveva confermato.