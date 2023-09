Conflitto russo-ucraino, Zelensky è atterrato in Canada. Dagli Usa nuovo pacchetto di armi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È arrivato questa mattina – quando era l’alba del 22 settembre in Italia – in Canada il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un appuntamento che segue quello appena concretizzato negli Stati Uniti, dove il numero uno di Kiev ha incontrato il presidente Joe Biden. Ad accoglierlo ad Ottawa c’era invece il presidente canadese Justin Trudeau, il quale si è impegnato a sostenere l’Ucraina “per tutto il tempo necessario” nel conflitto con la Russia. Per Zelensky è la prima visita in Canada dall’inizio del conflitto russo-ucraino.

Dalla visita negli Stati Uniti sono emersi intanto nuovi importanti dettagli per l’Ucraina. Come anticipato dai media Usa, il dipartimento di Stato americano ha annunciato un nuovo pacchetto di armi per 325 milioni di dollari. “La resilienza, il coraggio e la determinazione dell’Ucraina hanno ispirato il mondo e galvanizzato gli sforzi statunitensi e globali per aiutarla a difendersi e a garantire il proprio futuro”, si legge in una nota del segretario di Stato Antony Blinken.

Secondo quanto riferito, il pacchetto include “nuovi sistemi di difesa anti-aerea, munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità dell’Ucraina di continuare la sua controffensiva”. Soddisfatto Zelensky: “Il nuovo pacchetto di armi per l’Ucraina è molto potente. Grazie mille al presidente, è esattamente ciò di cui i nostri soldati hanno bisogno adesso” ha detto il leader di Kiev definendo l’incontro “molto produttivo”.