Coronavirus: Trump dall’ospedale twitta che sta andando bene il suo ricovero

Il presidente americano Donald Trump, ieri risultato positivo al coronavirus, è stato trasferito in ospedale come misura cautelare in modo da poter ricevere cure immediate se necessarie. “Sta andando bene, credo. Grazie a voi tutti, con affetto!!!”: E’ il tweet del presidente Usa Donald Trump dall’ospedale militare Walter Reed, in Maryland, dove è, appunto, ricoverato. Trump respira senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con con il remdesivir un farmaco anti-virale che è stato usato con successo contro il virus Ebola. Lo rende noto il medico personale del presidente americano Sean Conley.

Fonti anonime dell’amministrazione Usa citate da Cnn e Nbc News riferiscono che il presidente Donald Trump è “molto stanco, molto affaticato e con qualche difficoltà a respirare”. Secondo un’altra fonte invece, Trump “per ora sta bene, ma la nostra paura è che le cose possano cambiare rapidamente”.

Intanto anche Bill Stepien, il nuovo manager della campagna presidenziale di Donald Trump e stretto collaboratore del presidente Usa, è risultato positivo al Covid-19. Lo scrivono Politico e la Bbc, che aggiungono che Stepien risente di “sintomi lievi di tipo influenzale” e che da ora lavorerà da casa.

Stessa sorte per Kellyanne Conway, l’ex consigliera di Donald Trump, risultata positiva al Covid-19, come ha twittato lei stessa: “I miei sintomi sono lievi (una tosse leggera) e mi sento bene. Ho cominciato una quarantena in accordo con i miei medici”, ha scritto.

La campagna di Biden sta rimuovendo tutti gli spot ‘negativi’ che riguardano il presidente americano. L’ex vicepresidente ha preso la decisione prima dell’annuncio del trasferimento di Trump al Walter Reed National Military Medical Center. Nessuna indicazione sulla stessa linea dalla campagna di Trump.

Gli auguri di Obama e Michelle. L’ex presidente e first lady hanno augurato una pronta guarigione al presidente Trump con un doppio tweet. “Siamo nel mezzo di una battaglia politica. Vogliamo fare i nostri migliori auguri al presidente degli Stati Uniti, alla first lady Michelle e spero che loro e tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 nel mondo abbiamo le cure di cui hanno bisogno”. Nei mesi scorsi Obama ha duramente criticato Trump per la gestione della pandemia di coronavirus.